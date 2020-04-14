Состояние 3 инфицированных коронавирусом в Арцахе оценивается как удовлетворительное

Состояние трех из 6 граждан Республики Арцах с инфекцией коронавируса нового типа, оценивается как удовлетворительное. У двух - состояние средней тяжести, у третьего нет симптомов, характерных для инфекции.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

“На данный момент в Арцахе нет новых тестированных граждан. Состояние троих из 6 граждан, с инфекцией коронавируса, оценивается как удовлетворительное. У двух - состояние средней тяжести, у третьего нет симптомов, характерных для инфекции”, - говорится в заявлении министерства.

По положению на 12 апреля в Арцахе 6 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 17 изолированных, протестировано 59 человек.

12 апреля президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения, которое продлится до 12 мая.

Лилит Демурян