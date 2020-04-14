Врачи - герои этих дней: Симон Мартиросян

Многократный чемпион мира и Европы по тяжелой атлетике, серебряный призер Олимпийских игр Симон Мартиросян работу врачей в дни пандемии коронавируса считает героизмом.

В беседе с «Арменпресс» Мартиросян призвал всех к единству: “Всем нам трудно, но мы должны быть едины и оставаться дома. Хотел бы поблагодарить всех врачей, которые, не жалея ни сил, ни энергии для лечения больных, работают днями и ночами. Они герои этих дней”, - сказал он.

Известный спортсмен посоветовал, оставаясь дома, позаботиться и о здоровом питании. “Очень важно питаться здоровой едой и тренироваться в пределах своих возможностей, делать растяжки. При возможности полезно иногда и побегать по улице. Мы преодолеем эти трудные и тяжелые дни благодаря своему единству”, - заключил тяжелоатлет.

Варвара Айрапетян