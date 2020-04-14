От коронавирусной болезни скончались 65-летний и 82-летний пациенты

По данным на 13 апреля в Армении скончались еще два пациента с диагнозом коронавирусной болезни.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

“65-летний и 82-летний пациенты были с диагнозом коронавирусной болезни, с подтвержденной двусторонней тяжелой пневмонией и с острой легочной недостаточностью. Кроме того, у них были сопровождающие хронические заболевания, в том числе артериальная гипертензия, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, острая почечная недостаточность”, - отметила Никогосян.

По состоянию на 11:00 14 апреля в Армении зарегистрировано 1067 подтвержденных случаев коронавируса, зарегистрировано 16 случаев смерти. 8 316 тестов дали отрицательный результат. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 54 и общее число вылечившихся достигло 265. На данный момент фактическое лечение получают 786 пациентов.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Лилит Демурян