Начат процесс представления деклараций: Комиссия по предотвращению коррупции

С 13 апреля 2020 года запущена электронная система заполнения годовых деклараций об имуществе и доходах за 2019 год, и начался процесс представления деклараций. Об этом «Арменпресс» сообщили в Комиссии по предотвращению коррупции.

“О доступе к электронной системе заполнения деклараций, а также о правилах заполнения посредством личной электронной почты комиссия уведомила всех декларантов по спискам, представленным ведомствами. Должностные лица могут ознакомиться с ними в своей электронной почте. В случае если официальные лица декларанты не получили уведомлений, необходимо письменно обратиться в комиссию на адрес электронной почты info@cpcarmenia.am.

Внимание: необходимо до 20 апреля 2020 года в секторе “личные данные” электронной базы данных ввести и подтвердить данные о членах семьи, в том числе и их адреса электронной почты. Это действие обязательно для всех должностных лиц, даже в том случае, когда в предыдущих декларациях данные членов семьи уже представлены. Сразу после подтверждения данных членов семьи члены семьи также получат уведомления об обязательстве декларирования.

Напомним, что крайний срок для заполнения деклараций - 31 мая 2020 года как для должностных лиц, так и для членов семьи.

Если у Вас возникли вопросы, звоните на номер 1-855-905-3825, с 8: 00 до 20: 00 во все дни недели, или направляйте вопросы на адрес электронной почты [email protected]”, - говорится в сообщении комиссии.