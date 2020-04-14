Время в Ереване: 11:07:36,   15 Апрель

В Армении подтверждено 28 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели еще 54 человека

В Армении подтверждено 28 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели еще 54 человека

В Армении подтверждено 28 новых случаев заражения коронавирусом. Как передает «Арменпресс», об этом в прямом эфире Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Вчера было сделано 685 тестов, из которых 28 были положительными. Это очень важная статистика, впервые наши положительные тесты почти в два раза меньше, чем случаи выздоровления. По состоянию на вчерашний день выздоровели 54 больных. Сегодня 786 активных случаев, то есть, есть определенный спад и активных случаев. Это тоже впервые, по итогам дня число наших инфицированных пациентов не растет, а уменьшается”, - сказал Пашинян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации