В Армении подтверждено 28 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели еще 54 человека

В Армении подтверждено 28 новых случаев заражения коронавирусом. Как передает «Арменпресс», об этом в прямом эфире Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Вчера было сделано 685 тестов, из которых 28 были положительными. Это очень важная статистика, впервые наши положительные тесты почти в два раза меньше, чем случаи выздоровления. По состоянию на вчерашний день выздоровели 54 больных. Сегодня 786 активных случаев, то есть, есть определенный спад и активных случаев. Это тоже впервые, по итогам дня число наших инфицированных пациентов не растет, а уменьшается”, - сказал Пашинян.