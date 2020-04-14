Нарек Дурян призывает выйти 24 апреля на балкон и зажечь свечу в память о жертвах Геноцида армян

Основатель театра “Богема”, актер Нарек Дурян, чтобы почтить память жертв Геноцида армян, предлагает всем соотечественникам, живущим в Армении, Арцахе и в диаспоре, 24 апреля под звон церковных колоколов выйти на балкон и зажечь свечу.

Как передает «Арменпресс», с видеообращением этого предложения Дурян выступил на официальной странице театра “Богема” в Facebook.

“Мои дорогие соотечественники, к сожалению, получилось так, что в этом году 24 апреля мы не сможем подняться на холм Цицернакаберд, что естественно, потому что опасно.

Я призываю церковь, правительство, чтобы мы все вместе договорились и выбрали бы 24 апреля единое время в Армении, Арцахе и в диаспоре, чтобы в это время зазвучали бы колокола церквей, мы вышли бы на балконы и зажгли свечи, чтобы там наверху был услышан колокольный звон храмов Божьих, и увиден свет наших душ”, - сказал Дурян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 11 апреля в прямом эфире на своей странице в Facebook сообщил, что в рамках шагов, направленных на предотвращение распространения коронавируса в мероприятиях, посвященных памяти жертв Геноцида армян, освобождению Шуши и победе в Великой Отечественной войне, будет ограничено участие граждан.

“В течение этого месяца у нас есть памятные и праздничные дни - 24 апреля, День освобождения Шуши и День Победы в Великой Отечественной войне. Участие граждан в этих мероприятиях должно быть ограничено. Если мы позволим, чтобы участие было бы обычным, то у нас будет неконтролируемая вспышка эпидемии коронавируса. 24 апреля, 8 и 9 мая состоятся лишь церемониальные мероприятия, массовых мероприятий не будет”, - отметил Пашинян.

Анжела Амбарцумян