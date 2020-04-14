В первом квартале пограничные войска СНБ Армении предотвратили 20 попыток нарушения границы

10:30, 14 Ապրիլ, 2020

За первый квартал текущего года пограничными войсками СНБ Армении было предотвращено 20 попыток нарушения государственной границы, раскрыто 13 случаев нарушения пограничного режима с участием 29 лиц. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

За отчетный период в пунктах пропуска через государственную границу были выявлены и в установленном порядке переданы Полиции Республики Армения 319 лиц, находящихся в розыске.