Великобритания продлит карантин до 7 мая

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в четверг должен объявить, что карантин продлиться по крайней мере до 7 мая, сообщает издание Times.

Рааб, заместитель премьер-министра Бориса Джонсона, который идет на поправку после того, как у него обнаружили COVID-19, ранее в понедельник сказал, что он не стоит ожидать, что правительство внесет какие-либо изменения в режим карантина, пока он не будет уверен, что ситуация является безопасной. Передает русская служба «Голоса Америки».

В общей сложности 11 329 человек умерли в больницах в Великобритании после положительного результата теста на коронавирус, согласно заявлению министерства здравоохранения.