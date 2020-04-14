Великобритания продлит карантин до 7 мая
10:26, 14 Апрель, 2020
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в четверг должен объявить, что карантин продлиться по крайней мере до 7 мая, сообщает издание Times.
Рааб, заместитель премьер-министра Бориса Джонсона, который идет на поправку после того, как у него обнаружили COVID-19, ранее в понедельник сказал, что он не стоит ожидать, что правительство внесет какие-либо изменения в режим карантина, пока он не будет уверен, что ситуация является безопасной. Передает русская служба «Голоса Америки».
В общей сложности 11 329 человек умерли в больницах в Великобритании после положительного результата теста на коронавирус, согласно заявлению министерства здравоохранения.
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