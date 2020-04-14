Началось  очередное заседание Национального собрания: ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

В Национальном собрании Республики Армения началась работа очередного четырехдневного заседания. Как передает «Арменпресс», в повестку дня начавшихся 14 апреля заседаний включен ряд вопросов.

Депутаты во втором чтении обсудят законопроекты О внесении изменений в Закон Республики Армения “Об общественной службе” и О внесении изменений в Закон Республики Армения “О предупреждении коррупции”, проект закона О внесении дополнений в Закон Республики Армения “Об энергетике”, пакет законопроектов О внесении изменений в Закон Республики Армения “О государственных пенсиях” и ряд других законопроектов.

В повестке дня четырехдневных заседаний также вопрос избрания председателя Центрального банка и вопрос ратификации кредитного соглашения между Республикой Армения и Международным банком реконструкции и развития “Второе дополнительное финансирование программы улучшения дорожной сети жизненного значения” и ряд других законодательных инициатив.