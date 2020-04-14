COVID-19: Число инфицированных достигло 1 млн 925 528 человек: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в мире COVID-19 достигло 1 млн 925 528 человек. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 119 000. Число выздоровевших более 451 000 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 587 155 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 23 644 человек. В Испании число подтвержденных случаев - 170 009. Число смертности в Испании составляет 17 756 человек.

В Италии число инфицированных - 159 516 человек, число летальных исходов - 20 465. Во Франции - 136 779 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 14 967. В Германии - 130 072 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 3 194. За Германией следует Великобритания, обойдя страну происхождения инфекции Китай. Показатель заражения в Великобритании - 88 621 инфицированных, число летальных исходов - 11 329. В Китае - 82 249, 89 новых случая, скончались 3 341 человек.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 73 303 человек. Общее число летальных исходов составляет 4 585 человек. Число подтвержденных в Турции - 61 049, в Бельгии - 30 589, в Нидерландах - 26 551, в Швейцарии - 25 688.

В Грузии зарегистрировано 272 случаев заражения коронавирусом, в России - 18 328, число летальных исходов - 148.

Число заразившихся в ОАЭ достигло 4 521 человек, здесь зарегистрировано 25 случая смерти. В Катаре коронавирусом заразились 3 231 человек, смертность - 7 случаев. В сравнении с другими арабскими странами показатель смертности выше в Египте, здесь скончались 164 человек. Число инфицированных - 2 190. Число инфицированных в Ираке - 1 378, смертность - 78. В Кувейте зарегистрированы 2 летальных случая, 1 300 случаев заражения

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превышает 210.