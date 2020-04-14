Разъяснение Ucom по поводу письма сотрудников компании, направленного СМИ

Компания “Ucom” распространила заявление, в котором дала разъяснения относительно письма, отправленного сотрудниками компании СМИ.

«Арменпресс» представляет разъяснения компании․

“От сотрудников Ucom СМИ было отправлено письмо, в котором от имени Ucom была распространена ложная информация, что якобы сотрудники продолжают писать заявления об увольнении”.

По этому поводу поясняем.

Не пытаясь вдаваться в подробности, не выделяя все это, подтверждаем, что в ЗАО “Ucom” есть три основных органа управления: Общее собрание акционеров, Совет директоров (далее совет), Исполнительный орган (генеральный директор).

К данному заявлению прилагается выписка из решения учредительного собрания акционеров (25 декабря, 2019 г.) относительно членов совета общества, а также выписка из устава относительно основных функций совета. В то же время сообщаем, что полномочия совета компании определяются пунктом 14.2 устава компании.

Призываем воздерживаться от распространения дезинформации, которая может привести к нестабильности и к хаотическим ситуациям”.