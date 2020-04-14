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Европейские индексы - 13-04-20

Европейские индексы - 13-04-20

МОСКВА, 14 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 10564.74 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4506.85 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 5842.66 пункта, а российский RTSI снизился на 1.50% и составил 1124.97 пункта.


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