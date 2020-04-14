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Цены на цветные металлы - 13-04-20

Цены на цветные металлы - 13-04-20

ЛОНДОН, 14 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 13 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1467.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 4992.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1704.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 11523.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 15058.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 1898.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 17968.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 30000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.


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