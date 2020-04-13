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8 граждан Армении вернулись на родину из Судана

8 граждан Армении вернулись на родину из Судана

В результате переговоров с грузинскими властями 13 апреля стало возможным перевезти 8 граждан Армении из столицы Судана Хартума в Тбилиси. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написало посольство Армении в Грузии.

«Затем благодаря полученному посольством специальному разрешению, стало возможным перевезти граждан Армении на микроавтобусе в сопровождении патрульной полиции через коридор Марнеульского района, который считается очень изолированной зоной», - говорится в сообщении.

Посольство Республики Армения в Грузии координировало прибытие граждан Армении в Тбилиси, их встречу в аэропорту, а затем перевозку на контрольно-пропускной пункт Баграташена.


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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