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15-го апреля в Ереване ожидается 20 градусов тепла

15-го апреля в Ереване ожидается 20 градусов тепла

Температура воздуха в Армении с 14 апреля повысится. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян.

 "С завтрашнего дня во всех областях значительно потеплеет. 15-го апреля в Ереване будет 20 градусов тепла", - написал Суренян.


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БелТА


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