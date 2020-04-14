Газета “Айастани Анрапетутюн”: Курьезная история, произошедшая при съемках фильма “Солдат и слон”

“Любой фильм, снятый при участии Мгера Мкртчяна, можно сказать, является шедевром. Например, исторический и очень трогательный фильм об Отечественной войне “Солдат и слон”, в котором Фрунзик олицетворяет роль солдата - Арменака.

Рассказывают, что во время съемок фильма он, стоя рядом со слоном Майя, с юмором приговаривал: “Наконец, есть нос, рядом с которым мне не стыдно”. Слона по имени Майя, которого привезли из Ростовского цирка Кармилова, сопровождал специальный врач и смотритель. Один из членов съемочной группы фильма - Атоянц по какому-то поводу рассказывал, что все члены группы баловали слона, исполняли все его капризы, иногда даже подносили водку. Майя была очень своенравной, случалось, что во время съемок она уходила и сцену с ее участием приходились снимать без нее. В фильме есть сцена, в которой Фрунзик на привязи ведет слона и ругает его. На самом деле слон тогда находился в лесу, а вот его обязательство взял на себя один из режиссеров: фактически, актер на привязи водил его и ругал его же, а мы хохотали”, - рассказывал Левон Атоянц.

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