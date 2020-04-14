Газета “Айастани Анрапетутюн”: Армянские Ромео и Джульета

“13 апреля 1926 года в Ереване состоялась премьера первого армянского художественного немого фильма “Намус”. Фильм был снят Амо Бекназаряном еще в 1925 году по одноименному роману Александра Ширванзаде.

Первый художественный игровой фильм демонстрировал армянскому человеку армянское общество с его героями. Этнография присутствовала в фильмах Амо Бекназаряна, начиная с “Намуса”. В дальнейшем она станет одной из важнейших характеристик армянского кино. Киновед, кандидат искусствоведения Сирануш Галстян в беседе с корреспондентом газеты “Айастани Анрапетутюн” отметила, что снятый 95 лет назад фильм и сегодня не утратил своей актуальности.

Величина Амо Бекназаряна проявилась и при выборе актерского состава. Увековечив в фильме непревзойденную игру наших великих актеров, в то же время Бекназарян проявил и дальновидную мудрость, пригласив на роли молодых героев менее опытных актеров”.

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