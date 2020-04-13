Центральный банк Армении закупил 8,1 млн долларов на валютном рынке. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

«Как ни удивительно, сегодня Центральный банк закупил 8,1 млн долларов на валютном рынке. Иного объяснения, кроме доверия к антикризисной политике правительства в сфере финансового рынка. Люди доверяют нашей политике, люди доверяют драму, нет», - отметил Никол Пашинян.