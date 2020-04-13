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Центральный банк Армении закупил 8,1 млн долларов на валютном рынке

Центральный банк Армении закупил 8,1 млн долларов на валютном рынке

Центральный банк Армении закупил 8,1 млн долларов на валютном рынке. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

«Как ни удивительно, сегодня Центральный банк закупил 8,1 млн долларов на валютном рынке. Иного объяснения, кроме доверия к антикризисной политике правительства в сфере финансового рынка. Люди доверяют нашей политике, люди доверяют драму, нет», - отметил Никол Пашинян.


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БелТА


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