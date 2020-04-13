Посольство Армении создало эл. анкеты для находящихся в РФ своих граждан

Посольство Армении в России создало электронную форму для получения полной информации о ситуации в связи с находящимися в РФ гражданами Армении. Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Республики Армения в России.

«Для более эффективной организации работы и получения полной информации в сложившейся ситуации посольство создало электронную анкету. Чтобы обратиться в посольство с различными вопросами необходимо заполнить анкету, ответив на все вопросы. Ссылка на анкету - https://clck.ru/Mx8HX», - говорится в сообщении.

Посольство заверяет, что все заявку будут подробно рассмотрены. Заполняя анкету, заявитель соглашается на обработку и проверку посольством данных, представленных ими. Отмечается также, что электронная анкета заменит необходимость подавать заявки через электронный адрес [email protected]

«В то же время мы вновь отмечаем, что в ближайшее время полеты в Армению не планируются. Мы сообщим вам о возможном рейсе», - отмечается в заявлении.

Многие граждане Армении в России в эти дни хотят вернуться в Армению. Группа граждан уже вернулась чартерным рейсом, но многие все еще ждут новых рейсов. Посол Армении в России Вардан Тоганян по видео связался с гражданами Армении в аэропорту «Домодедово», которые накануне не смогли вылететь в Армению чартерным рейсом. В то же время граждане передали в посольство список ожидающих возможного рейса. В будущем, в случае возможного рейса в Армению, указанные граждане получат приоритет.