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В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило десять тысяч человек. РИА Новости

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило десять тысяч человек. РИА Новости

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк, который находится в эпицентре эпидемии в США, превысило 10 тысяч и достигло 10056 человек, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

"Ужасные новости. Мы наблюдаем выравнивание кривой на ужасающем уровне. В пасхальное воскресенье мы потеряли 671 жизнь", - сказал Куомо.

Общее число смертей в штате, по его словам, достигло 10056. Накануне эта цифра составляла 9385.


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БелТА


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