3 млн испанцев вернулись на работу. Euronews

3 млн испанцев вернулись на работу в понедельник: число новых случаев заражения коронавирусом в королевстве вот уже который день падает, и власти стали понемногу снимать ограничения, введённые 30 марта и действовавшие до сих пор. Возобновить деятельности смог, в частности, строительный сектор, сообщает Арменпресс со ссылкой на Euronews.

Но эти послабления вызвали резкую критику части общества. Профсоюзы и некоторые политики опасаются нового всплеска пандемии, которая унесла в Испании около 17,5 тыс жизней. Но число смертей за сутки в стране новь сократилось и составило в понедельник 517. По последним данным, общее число случаев COVID-19 достигло почти 170 тыс, около 65 тыс заболевших выздоровели.

Испанское правительство в субботу установило основные правила для людей, возвращающихся на работу в условиях ослабления ограничений карантина и самоизоляции. Компании, возобновляющие работу, должны предоставить сотрудникам средства защиты и обеспечить им такие условия, чтобы они могли располагаться на расстоянии не менее 2 метров друг от друга.