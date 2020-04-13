Время в Ереване: 11:07:36,   15 Апрель

НС Армении продолжает работу внеочередного заседания: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

НС Армении продолжает работу внеочередного заседания: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Национальное Собрание Армении продолжает работу внеочередного заседания. Как сообщает Арменпресс, заседание было созвано 13 апреля в 11:00 по инициативе правительства.

В ходе внеочередного заседания депутаты обсудят во втором чтении проект закона о внесении изменений в закон Республики Армения «О лекарствах», пакет законопроектов о внесении изменений в закон Республики Армения «О медицинской помощи и обслуживании населения» и закон Республики Армения «О лицензировании», которые были приняты в первом чтении на заседании, состоявшемся в 11:00.

Правительство предложило депутатам организовать обсуждение проектов в рамках особой процедуры и провести обсуждение во втором чтении в течение 24 часов после принятия в первом чтении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации