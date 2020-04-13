В парламенте завершилось обсуждение вопроса о продлении ЧП

В Национальном Собрании Республики Армения завершилось обсуждение вопроса о продлении правового режима чрезвычайного положения в Армении на 30 дней. Как сообщает Арменпресс, только фракция «Просвещенная Армения» внесла проект предложений по решению правительства, который не был принят при 14 голосах «за», 77 «против» и 15 воздержавшихся.

Фракция предложила во время чрезвычайного положения разрешить деятельность автобусов и метро, а также работу магазинов по продаже строительных материалов, хозяйственных, спортивных товаров и ремесленные мастерские. Разрешить межрегиональные пассажирские перевозки, чтобы люди могли участвовать в сельскохозяйственных и строительных работах. Открыть пункты технического обслуживания автомобилей, центры протезирования и т.д.

13 апреля правительство Армении приняло решение о продлении на 30 дней объявленного 16 марта 2020 года чрезвычайного положения с 14 апреля 2020 года до 17:00 часов 14 мая 2020 года включительно.