Армения не обращалась к Турции за иной помощью, кроме возвращения своих граждан на родину

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян коснулась заявления турецкой стороны о том, что в рамках борьбы с новым типом коронавируса Армения обратилась за помощью к Анкаре, и последняя готова оказать эту помощь. Как сообщает Арменпресс, Нагдалян также прокомментировала тот факт, что посол Китая в Турции был приглашен в министерство иностранных дел Турции для разъяснения надписи на коробках помощи, отправленных в Армению. Приводим вопрос и ответ пресс-секретаря МИД Армении:

Вопрос: Турецкая сторона заявляет, что в рамках борьбы с новым типом коронавируса Армения обратилась за помощью к Турции, и Анкара готова оказать эту помощь. В то же время, посол Китая в Турции был приглашен в министерство иностранных дел Турции для разъяснения надписи на коробках помощи, отправленных в Армению. Как Вы это прокомментируете?

Ответ: Мы уже отметили, что Армения прилагает последовательные усилия для возвращения на Родину наших граждан, оказавшихся в сложной ситуации, особенно из стран, где эпидемия нового типа коронавируса получила широкое распространение. В этом контексте я должна отметить, что 73 наших граждан, находившиеся в Турции и изъявившие желание вернуться, уже в пятницу были перевезены в Армению. По этому вопросу официальные круги МИД Армении сотрудничали с турецкими и грузинскими соответствующими органами. Сотрудничество с турецкой стороной было ограничено только этими рамками, и Армения не просила никакой поддержки за пределами этих рамок.

Следует отметить, что в условиях продолжающейся сухопутной блокады Армении со стороны Турции и отсутствия дипломатических отношений возможности взаимодействия между двумя странами существенно ограничены и требуют реальной доброй воли и создания доверия. К сожалению, некоторые заявления, сделанные турецкой стороной в контексте борьбы с коронавирусом, не способствуют формированию деполитизированной и гуманитарной среды сотрудничества. Особенно вызывает сожаление неуважительное отношение и неуместная политизация в отношении помощи, предоставленной Армении третьей стороной, а также в отношении дружбы народов и национальных символов.