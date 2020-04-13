Азиатские индексы - 13-04-20

ТОКИО, 13 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.33% и составил 19043.40 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.69% и составил 1405.91 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.49% и составил 2783.05 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 24300.33 пункта.