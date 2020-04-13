COVID-19. В мире заразилось уже 1 млн 867 тыс 126 человек. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в мире COVID-19 достигло 1 млн 867 тыс 126. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 115 тыс. Число выздоровевших более 434 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 560 тыс 433 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 22 тыс 115 человек. В Испании число подтвержденных случаев - 169 тыс 496. Число смертности в Испании составляет 17 тыс 489 человек.

В Италии число инфицированных - 156 тыс 363 человек, число летальных исходов - 19 тыс 899. Во Франции - 132 тыс 591 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 14 тыс 393. В Германии – 127 тыс 854 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 3 тыс 022.

Показатель заражения в Великобритании выше, чем в Китае - 84 тыс 279 инфицированных, число летальных исходов - 10 тыс 612. В Китае - 82 тыс 160 и всего 108 новых случая. В стране, в которой произошла вспышка инфекции, скончались 3 тыс 341 человек.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 73 тыс 303 человека. Общее число летальных исходов составляет 4 585 человек. Число подтвержденных в Турции - 56 тыс 956, в Бельгии - 30 тыс 589, в Нидерландах - 26 тыс 551, в Швейцарии - 25 тыс 503.

В Грузии зарегистрировано 266 случаев заражения коронавирусом, в России - 18 328, число летальных исходов - 148.

Число заразившихся в ОАЭ достигло 4 тыс 123 человек, здесь зарегистрировано 22 случая смерти. В Катаре коронавирусом заразились 3 тыс 231 человек, смертность - 7 случаев. В сравнении с другими арабскими странами показатель смертности выше в Египте, здесь скончались 159 человек. Число инфицированных - 2 065. Число инфицированных в Ираке - 1 352, смертность - 76. В Кувейте зарегистрирован 2 летальных случая, 1 300 случаев заражения

Сотрудник Еврокомиссии скончался от коронавируса

Один из сотрудников Европейской комиссии скончался в минувшее воскресенье в результате заболевания коронавирусом. Об этом сообщила в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я с прискорбием сообщаю о кончине накануне одного из преданных сотрудников Комиссии, который заболел коронавирусом", - написала глава ЕК.

В Бельгии с 14 марта по 19 апреля действуют меры социальной изоляции, которые затем могут продлить до 3 мая. В последние дни медики фиксируют меньшее число госпитализаций, все больше людей выздоравливают и покидают больницы.

Южная Корея отправит в США 600 тысяч тестов на коронавирус

Южная Корея планирует отправить в США 600 тысяч тестов на диагностику коронавируса.

Ранее с этой просьбой к Сеулу обратился президент США Дональд Трамп. Тесты будут отправлены 14 апреля.

Группа иранских ученых создала тест, подтверждающий ранее перенесенное коронавирусное заболевание

Группа исследователей патобиологического отделения факультета здравоохранения Тегеранского медицинского университета создала тесты, подтверждающие факт заражения коронавирусом методом серологической диагностики.

Иранские СМИ сообщают, что, согласно группе исследователей и программе серологического диагностического теста преподавателя отделения иммунологии Тегеранского медицинского университета, доктора Зарнана, с помощью этого нового теста можно четко диагностировать, болел ли человек коронавирусом ранее, в то время как прежние тесты после завершения 14-дневного периода инфекции и выздоровления больного не в состоянии подтвердить факт заболевания человека коронавирусом.

Доктор Зарнан отмечает, что эти тесты с абсолютной точностью диагностируют факт заболеваемости этим вирусом, имевший место ранее, и помогут тем людям, которые ранее болели, но по причине невыраженных симптомов болезни не догадывались об этом. Люди, ранее заболевшие и перенесшие болезнь без осложнений, приобрели иммунитет, абсолютно безопасны для других членов общества и без ограничений выхода из дома смогут спокойно вернуться к своей повседневной жизни и нормальной работе”, - утверждают иранские ученые.

Иранские СМИ выразили надежду, что при финансовой поддержке компаний и благотворителей, занимающихся медицинским производством, очень скоро можно будет начать производство большого количества серологических диагностических тестов, что, в свою очередь, окажет большую поддержку Ирану и всему миру, борющемуся с коронавирусом.

Новые тесты диагностируют быстро и точно и более бюджетны, и в ближайшем будущем можно будет с их помощью провести и массовое тестирование, позволить большей части населения вернуться на свои рабочие места, тем самым облегчив экономические последствия, которые есть во всех странах.

В Швеции вырос спрос на электронику на фоне пандемии

По сообщениям нескольких электронных сервисов Швеции, вспышка коронавирусной инфекции привела к резкому увеличению продаж компьютеров и гарнитуры к ним. Поскольку все больше людей вынуждены работать из дома, вырос спрос на электронное оборудование. В одной из розничных сетей, специализирующейся на продаже электронной технике, продажи взлетели на 1 500%. Об этом 13 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Мы видим высокий спрос на все товары, принадлежащие домашнему офису. Речь идет о ноутбуках, принтерах, настольных компьютерах, веб-камерах, мониторах, клавиатурах, гарнитурах и наушниках», — заявила Кристина Вярмаре, менеджер по коммуникациям компании Net On Net.

«Самое большое увеличение наблюдается в продаже гарнитуры. Просто людям приходится работать теперь в домашней обстановке, а не в тихой офисной атмосфере. Продажи гарнитуры выросли на 1 500%», — заявил Никлас Эрикссон, генеральный директор шведской компании Elgiganten.

В Германии выздоровели более половины инфицированных коронавирусом

В Германии выздоровели более половины инфицированных коронавирусом. Общее число зараженных в Германии составляет 127 854 человека. Выздоровели 64 300 человек.

Показатель смертности в стране за сутки увеличился на 126 человек, достигнув 3 022.

“Deutsche welle” со ссылкой на Институт Роберта Коха отмечает, что число новых случаев заражения и летальных исходов уже третий день подряд снижается.

Канцлер Германии Ангела Меркель 15 апреля проведет телефонную конференцию с руководителями федеральных земель, чтобы обсудить дальнейшие действия по борьбе с коронавирусом. Одной из тем повестки дня будет возможное смягчение введенных ограничений.

Президент и чиновники Эквадора вдвое сократят свою зарплату

Зарплата руководства и чиновников Эквадора будет сокращена вдвое на фоне ситуации с коронавирусом в стране, сообщил президент Ленин Морено.

"Я решил сократить на 50% ежемесячную зарплату президента, вице-президента, министров и замминистра. Также это сделают все чиновники и парламентарии", - написал он в Twitter.

В стране подтверждено 7466 случаев заболевания коронавирусом, 333 человека скончались.

В Казахстане более 200 медработников заразились коронавирусом

Больше 200 медицинских работников Казахстана заразились коронавирусом с тех пор, как инфекция была занесена в страну, это 20,5% от общего числа инфицированных. Об этом сообщила председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения республики Людмила Бюрабекова.

"Среди медицинских работников зарегистрировано 211 случаев, доля которых по республике от числа заболевших составляет 20,5%", - сказала Бюрабекова на брифинге.

Она отметила, что такие случаи зарегистрированы в медицинских организациях в 13 регионах республики, но самая высокая доля приходится на Нур-Султан, Алма-Ату, Северо-Казахстанскую и Атыраускую области.

По словам Бюрабековой, анализ заболеваемости среди медицинских работников указывает на слабую бдительность касательно заражения COVID-19. В основном, медработники получают инфекцию из-за того, что их не обеспечили средствами индивидуально защиты, их рабочий режим нарушается, а техническое состояние объектов, в которых они практикуют, не соответствует необходимым требованиям.

В Казахстане подтверждены 979 случаев коронавируса, 12 из них с летальным исходом. С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения.