Армения планирует импортировать 20 тыс тестов и сырье для производства 100 тыс тестов

Армения планирует импортировать еще 20 тысяч тестов, а также сырье для производства в стране еще 100 тысяч тестов. Как передает Арменпресс, об этом на специальном заседании Национального Собрания Армении сказал вице-премьер, комендант Тигран Авинян, отвечая на вопрос вице-спикера НС Ваге Энфиаджяна.

«Следующим рейсом планируется импортировать из Китая реагенты для 100 тысяч тестов, которые будут переданы Институту молекулярной биологии, а также планируется импортировать специальное оборудование, которое позволит в автоматизированном режиме производить в Армении ПЦР-тесты. И мы должны быть в состоянии полностью удовлетворить наши потребности в тестах с помощью уже сделанного импорта. Около 60 тыс были привезены из Китая, 20 тыс ждет из Польши, на следующей неделе мы собираемся импортировать сырье для производства 100 тыс тестов», - сказал Авинян.

Вице-премьер считает, что общее количество будет достаточным для проведения тестов в обозримом будущем.

Правительство Армении приняло решение о выделении Институту молекулярной биологии средств в размере 550 тысяч долларов, чтобы в Армении было организовано производство диагностических тестов коронавируса.

Анна Григорян