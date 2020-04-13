Пока преждевременно говорить о том, чтобы отложить летний призыв: представитель ВС

Начальник военно-медицинского управления Вооруженных сил Саак Оганян считает преждевременным говорить о том, чтобы отложить летний призыв в связи с распространением коронавируса в Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом он сказал на пресс-конференции 13 апреля.

«Призыв будет действовать по указанному графику. При необходимости график может быть изменен в соответствии с законодательством. Пока рано об этом говорить. Военные комиссариаты готовы к призыву. Все военные комиссариаты обеспечены средствами индивидуальной защиты, перед призывом и в конце каждого дня будет проводиться дезинфекция», - сказал Оганян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18։30 часов, до 14 мая 2020 года, 17։00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 1023, погибли 14 человек, выздоровели 211 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта.