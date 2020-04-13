Группа иранских ученых создала тест, подтверждающий ранее перенесеное коронавирусное заболевание

Группа исследователей патобиологического отделения факультета здравоохранения Тегеранского медицинского университета создала тесты, подтверждающие факт заражения коронавирусом методом серологической диагностики.

Как передает «Арменпресс», иранские СМИ сообщают, что, согласно группе исследователей и программе серологического диагностического теста преподавателя отделения иммунологии Тегеранского медицинского университета, доктора Зарнана, с помощью этого нового теста можно четко диагностировать, болел ли человек коронавирусом ранее, в то время как прежние тесты после завершения 14-дневного периода инфекции и выздоровления больного не в состоянии подтвердить факт заболевания человека коронавирусом.

Доктор Зарнан отмечает, что эти тесты с абсолютной точностью диагностируют факт заболеваемости этим вирусом, имевший место ранее, и помогут тем людям, которые ранее болели, но по причине невыраженных симптомов болезни не догадывались об этом. Люди, ранее заболевшие и перенесшие болезнь без осложнений, приобрели иммунитет, абсолютно безопасны для других членов общества и без ограничений выхода из дома смогут спокойно вернуться к своей повседневной жизни и нормальной работе”, - утверждают иранские ученые.

Иранские СМИ выразили надежду, что при финансовой поддержке компаний и благотворителей, занимающихся медицинским производством, очень скоро можно будет начать производство большого количества серологических диагностических тестов, что, в свою очередь, окажет большую поддержку Ирану и всему миру, борющемуся с коронавирусом.

Новые тесты диагностируют быстро и точно и более бюджетны, и в ближайшем будущем можно будет с их помощью провести и массовое тестирование, позволить большей части населения вернуться на свои рабочие места, тем самым облегчив экономические последствия, которые есть во всех странах.

Материал предоставил центр культуры посольства ИРИ в Армении.

Перевела Армина Саркисян