В Казахстане более 200 медработников заразились коронавирусом: РИА новости

Больше 200 медицинских работников Казахстана заразились коронавирусом с тех пор, как инфекция была занесена в страну, это 20,5% от общего числа инфицированных. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения республики Людмила Бюрабекова.

"Среди медицинских работников зарегистрировано 211 случаев, доля которых по республике от числа заболевших составляет 20,5%", - сказала Бюрабекова на брифинге.

Она отметила, что такие случаи зарегистрированы в медицинских организациях в 13 регионах республики, но самая высокая доля приходится на Нур-Султан, Алма-Ату, Северо-Казахстанскую и Атыраускую области.

По словам Бюрабековой, анализ заболеваемости среди медицинских работников указывает на слабую бдительность касательно заражения COVID-19. В основном, медработники получают инфекцию из-за того, что их не обеспечили средствами индивидуально защиты, их рабочий режим нарушается, а техническое состояние объектов, в которых они практикуют, не соответствует необходимым требованиям.

В Казахстане подтверждены 979 случаев коронавируса, 12 из них с летальным исходом. С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения.