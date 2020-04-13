Музей-институт Геноцида призывает к 24 апреля фото в Facebook взять в рамку “Помню и требую”

Музей-институт Геноцида армян призвал пользователей Facebook к 24 апреля, к 105-ой годовщине Геноцида армян, вместо предложенной ранее рамки “Я помню” или “Буду помнить” воспользоваться рамкой “Помню и требую”.

Как передает «Арменпресс», Музей-институт распространил сообщение об этом, пояснив, что в заявлении Музея-института Геноцида армян к 105-й годовщине Геноцида четко отмечено:

“ Уже давно Геноцид армян вышел за рамки этнической памяти, а именно преступления в отношении армян, сугубо армянской трагедии. Это общечеловеческая трагедия, одно из величайших злодеяний против человечества. Зло, вопрос международного признания и осуждения которого, а также устранения его последствий - в плане борьбы за справедливость. В заявлении МиГа, опубликованном днями ранее, было подчеркнуто, что “принятые к 100-летию геноцида декларация и девиз “Помню и требую” являются неотъемлемой частью нашей идентичности, истории, борьбы”.

Два дня спустя в разъяснении МиГа было написано, что в представленном обществу предложении: “Никакой политической цели не преследовалось... Требования как были, так и продолжают оставаться в центре борьбы всех нас, поскольку это является неотъемлемой частью нашей идентичности”.

Учитывая то обстоятельство, что предложение Музея-института Геноцида армян изменить фотографии пользователей, взять их в рамку со словом “Помню”, в некоторых кругах общества создало ложное впечатление об изменении политической линии, Музей-институт решил избежать возможных спекуляций, развеять беспокойства соотечественников и изменить надпись мемориальной рамки, используя в качестве формулировки девиз “Помню и требую”, выдвинутый в принятой в 2015 году всеармянской декларации к 100-летию Геноцида армян.

“Наше основное предложение и просьба к нашим соотечественникам остаются прежними”, говорится в сообщении музея.

В прежнем сообщении музея было написано: “Заменить свои фотографии в Facebook на фотографии своих родных-жертв геноцида или пережившим его в созданной специально для этой цели памятной рамке, в случае их отсутствия - именами и фамилиями, а также небольшой историей о них. Если в вашем роду нет жертв геноцида или переживших его, то вставьте фотографии западноармянской интеллигенции, общественно-политических деятелей, фидаинов, рядовых солдат и полководцев, погибших во время геноцида. И с одним простым комментарием: “Я помню” или “Я буду помнить”.