Число зараженных в Иране увеличилось на 1 617

Согласно статистическим данным на 13 апреля, по сравнению с предыдущим днем число инфицированных коронавирусом в Иране увеличилось на 1 617, составив 73 303.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Иране.

Отмечается, что число погибших увеличилось на 111, составив в общей сложности 4 585 человек. В тяжелом состоянии находятся 3 877 человек. Число выздоровевших увеличилось на 2 089 человек. Всего в стране вылечились 45 983 человека. Были протестированы 275 427 человек.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зарегистрирована в Центральном Китае в конце 2019 года и с тех пор она распространилась в 210 странах мира. 11 марта эпидемия коронавируса Всемирной организацией здравоохранения была признана пандемией.