Сотрудник Еврокомиссии скончался от коронавируса

Один из сотрудников Европейской комиссии скончался в минувшее воскресенье в результате заболевания коронавирусом. Об этом сообщила в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я с прискорбием сообщаю о кончине накануне одного из преданных сотрудников Комиссии, который заболел коронавирусом", - написала глава ЕК,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В Бельгии с 14 марта по 19 апреля действуют меры социальной изоляции, которые затем могут продлить до 3 мая. В последние дни медики фиксируют меньшее число госпитализаций, все больше людей выздоравливают и покидают больницы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.