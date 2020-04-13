Около 4 900 человек, прошедших онлайн-тест Covid-19 Armenia, оказались в красной зоне
4 900 человек, прошедших онлайн-тест оценки состояния здоровья по приложению Covid-19 Armenia, оказались в красной зоне, 21 человек отправлены на тестирование, 8 апреля у четырех из них был обнаружен коронавирус. Как передает «Арменпресс», об этом на внеочередном заседании Национального собрания Армении 13 апреля заявил вице-премьер, комендант режима чрезвычайного положения Тигран Авинян.
“На данный момент у нас 60 тысяч скачиваний, около 4 900 человек оказались в красной зоне, была установлена связь с более чем 1 600 людьми, в результате более глубокого анализа 21 человек был выделен, их отправили на тестирование, у 4 лиц был обнаружен коронавирус”, -сказал Авинян.
Приложение Covid-19 Armenia создано в Армении и является результатом работы армянских специалистов. Самый важный пункт приложения - медицинское тестирование пользователя. В результате ответов на ряд вопросов система оценивает состояние здоровья человека и при необходимости советует предпринять необходимые шаги. Кроме того, с пользователями, оказавшимися в зоне риска, вступают в контакт эпидемиологи комендантуры и проводят интервью, в результате которого определяют, нуждается ли человек в дальнейшем медицинском обследовании. Covid-19 Armenia многофункциональна и включает в себя также и последние новости о наших действиях по борьбе с коронавирусом, советы как избежать заражения в различных ситуациях, последнюю статистику, связанную с коронавирусом и т. д.
Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.
По положению на 11:00 13 апреля в Армении зарегистрировано 1 039 подтвержденных случаев коронавируса, зарегистрировано 14 случаев летальных исходов. Число пациентов, выздоровевших от коронавирусного заболевания, достигло 211. На данный момент фактическое лечение получают 814 пациентов.
Норайр Шогикян
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