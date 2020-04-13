Армения на данный момент может обслуживать 1 700 пациентов с коронавирусной болезнью
Система здравоохранения Республики Армения на данный момент может обслуживать 1 700 пациентов с коронавирусной болезнью. Как передает «Арменпресс», об этом на внеочередном заседании Национального собрания Армении 13 апреля сказаал вице-премьер, комендант режима чрезвычайного положения Тигран Авинян.
“На данный момент мы сможем обслуживать около 1 700 пациентов с коронавирусной болезнью, что, по нашим подсчетам, позволяет иметь в активе 4 500 зараженных одновременно”, - сказал Авинян.
Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.
По положению на 11:00 13 апреля в Армении зарегистрировано 1 039 подтвержденных случаев коронавируса, зарегистрировано 14 случаев летальных исходов. Число пациентов, выздоровевших от коронавирусного заболевания, достигло 211. На данный момент фактическое лечение получают 814 пациентов.
Норайр Шогикян
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