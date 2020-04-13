В возрастной группе риска коронавируса в Армении более 353 000 человек

В возрастной группе риска коронавируса в Армении находится более 353 000 человек. Как передает «Арменпресс», об этом на внеочередном заседании Национального собрания Армении 13 апреля заявил вице-премьер, комендант режима чрезвычайного положения Тигран Авинян.

“С точки зрения заражения, в плане риска, 12% постоянного населения Армении или более 353 тысяч человек считаются группой риска, независимо от состояния их здоровья”, - сказал Авинян.

Вице-премьер представил также количество граждан с хроническими заболеваниями, которые также находятся в группе риска заболевания.

“Число лиц с сахарным диабетом второго типа -77 418, с ишемической болезнью сердца -71 025 граждан, с гипертонией - 145 408 граждан. Это лишь известные, зарегистрированные случаи”, - отметил вице-премьер.

Тигран Авинян добавил, что в самой рисковой группе находятся те, у которых несколько хронических заболеваний и возраст.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

По положению на 11:00 13 апреля в Армении зарегистрировано 1 039 подтвержденных случаев коронавируса, зарегистрировано 14 случаев летальных исходов. Число пациентов, выздоровевших от коронавирусного заболевания, достигло 211. На данный момент фактическое лечение получают 814 пациентов.

Норайр Шогикян