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Из Армении на родину перевезены еще 167 граждан Грузии

Из Армении на родину перевезены еще 167 граждан Грузии

Из Армении на родину перевезены еще 167 граждан Грузии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальная страница посольства Грузии в Армении в Facebook.

“При содействии Министерства иностранных дел Грузии и армянской стороны 13 апреля было осуществлено возвращение на родину 167 граждан Грузии. После объявления чрезвычайного положения из Армении в Грузию выехали 576 граждан. Посольство Грузии выражает благодарность властям Армении за оказанное содействие”, - говорится в сообщении посольства.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Норайр Шогикян


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БелТА


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