Из Армении на родину перевезены еще 167 граждан Грузии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальная страница посольства Грузии в Армении в Facebook.

“При содействии Министерства иностранных дел Грузии и армянской стороны 13 апреля было осуществлено возвращение на родину 167 граждан Грузии. После объявления чрезвычайного положения из Армении в Грузию выехали 576 граждан. Посольство Грузии выражает благодарность властям Армении за оказанное содействие”, - говорится в сообщении посольства.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Норайр Шогикян