Министерство НОКС объявило конкурс видеороликов на тему “Оставайся дома”

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении объявляет конкурс видеороликов на тему “Оставайсяся дома” среди школьников 5 - 12 классов.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, лучшие 3 - 5 ролики удостоятся символических призов. Желающие принять участие в конкурсе должны отправить свои видеоматериалы до 23 апреля на адрес эл. почты: stayhome@escs.am.

Продолжительность видеоролика - до 5 минут, язык - армянский.

Ролик должен быть интересным и полезным. Лучшие видеоролики будут размещены на сайте МНОКС и на странице МНОКС в Facebook. В конкурсной комиссии представители МНОКС и специалисты информационной безопасности.