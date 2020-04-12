«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Число подтвержденных случаев коронавирусного заражения в Армении достигло 977
В Армении у 6 сотрудников полиции подтвержден коронавирус
Подготавливается проект решения правительства Армении о продлении режима чрезвычайного положения
12 человек прошли онлайн-тестирование Covid-19 Armenia, 4 теста оказались положительными
Ежедневно будет проводится 1000 тестирований:выделена крупная сумма для местного производства тестов
В Арцахе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Для всех жителей села Мирик в Арцахе установлен режим самоизоляции
В Республике Арцах подтверждено еще два случая заражения коронавирусом
В Арцахе зафиксировано еще два случая заражения коронавирусом
Группа специалистов ВС РФ прибыла в Армению для поддержки в борьбе с коронавирусом
Мобильная лаборатория из РФ позволит в ВС Армении ежедневно проводить 100 ПЦР анализов
Россия в ближайшее время передаст Армении 20 тыс тестов
В Армении 290 000 гражданам выдан кредитный отпуск: Пашинян
Некоторые виды экономической деятельности с 13 апреля будут разрешены в полном объеме
В Таиланде женщина повторно заразилась коронавирусом. РИА Новости
“Я ПОМНЮ”: Музей Геноцида армян предлагает 24 апреля заменить свою фотографию в соцсети
Премьер-министр Армении обсудил с Владимиром Путиным вопросы поставок природного газа в Армению
Армения предлагает платить за российский газ в рублях: Пашинян
Безостановочная грузовая транспортная связь с ЕАЭС имеет первостепенное значение для Армении:Пашинян
ЕС в общей сложности предоставит Армении 92 млн евро
Всемирный банк в 2020 году прогнозирует рост ВВП Армении на 1,7%
В Армении зафиксировано самое большое среди стран СЕ снижение уровня лишения свободы
“Московский комсомолец” распространяет ложные слухи о биологических лабораториях Армении
Президент РА Саркисян направил поздравительные послания Католикосам Гарегину II и Араму I
Сила материнства и энергия красоты помогут преодолеть нынешний кризис: послание премьер-министра
За пределами Армении, но и во имя Армении: женщины, которые принесли честь нашей стране
Президент Армении подписал ряд законов
Будут отремонтированы дороги государственного значения
Премьер-министр решительно настроен в доведении реформ судебной системы до конца
В Армении будет создана система конфискации незаконно нажитого имущества
Зарегистрированные на Армению самолеты были вовлечены в незаконную деятельность: премьер
Серж Саркисян 16 апреля примет участие в слушаниях специальной комиссии НС Армении
Следственная комиссия предоставит Сержу Саркисяну видеозапись слушаний с его участием
ЦИК Арцаха распределил мандаты депутатов НС нового созыва
Imagine, there’s no newsroom… От нового коронавируса к новой неопределённости
Арменпресс открывает двери перед армянскими СМИ диаспоры
Состоялась беседа патриарха Константинополя и президента Турции
Такого вопроса нет: пресс-секретарь МИД Армении о слухах о поддержке Турцией Армении
Армянский торт оказался в ряду национальных чешских брендов
У тигрицы из зоопарка в Бронксе диагностирован коронавирус. Deutsche Welle
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