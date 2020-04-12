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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Число подтвержденных случаев коронавирусного заражения в Армении достигло 977 

В Армении у 6 сотрудников полиции подтвержден коронавирус

Подготавливается проект решения правительства Армении о продлении режима чрезвычайного положения

12 человек прошли онлайн-тестирование Covid-19 Armenia, 4 теста оказались положительными

Ежедневно будет проводится 1000 тестирований:выделена крупная сумма для местного производства тестов

В Арцахе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Для всех жителей села Мирик в Арцахе установлен режим самоизоляции

В Республике Арцах подтверждено еще два случая заражения коронавирусом

В Арцахе зафиксировано еще два случая заражения коронавирусом

 

 

Группа специалистов ВС РФ прибыла в Армению для поддержки в борьбе с коронавирусом

Мобильная лаборатория из РФ позволит в ВС Армении ежедневно проводить 100 ПЦР анализов

Россия в ближайшее время передаст Армении 20 тыс тестов

 

 

В Армении 290 000 гражданам выдан кредитный отпуск: Пашинян

Некоторые виды экономической деятельности с 13 апреля будут разрешены в полном объеме 

 

 

В Таиланде женщина повторно заразилась коронавирусом. РИА Новости

 

 

“Я ПОМНЮ”: Музей Геноцида армян предлагает 24 апреля заменить свою фотографию в соцсети

 

 

Премьер-министр Армении обсудил с Владимиром Путиным вопросы поставок природного газа в Армению

Армения предлагает платить за российский газ в рублях: Пашинян

 

 

Безостановочная грузовая транспортная связь с ЕАЭС имеет первостепенное значение для Армении:Пашинян

 

 

ЕС в общей сложности предоставит Армении 92 млн евро

 

 

Всемирный банк в 2020 году прогнозирует рост ВВП Армении на 1,7%

 

 

В Армении зафиксировано самое большое среди стран СЕ снижение уровня лишения свободы

 

 

“Московский комсомолец” распространяет ложные слухи о биологических лабораториях Армении

 

 

Президент РА Саркисян направил поздравительные послания Католикосам Гарегину II и Араму I 

 

 

Сила материнства и энергия красоты помогут преодолеть нынешний кризис: послание премьер-министра

 

За пределами Армении, но и во имя Армении: женщины, которые принесли честь нашей стране

 

 

Президент Армении подписал ряд законов

 

 

Будут отремонтированы дороги государственного значения

 

 

Премьер-министр решительно настроен в доведении реформ судебной системы до конца

В Армении будет создана система конфискации незаконно нажитого имущества

Зарегистрированные на Армению самолеты были вовлечены в незаконную деятельность: премьер

 

 

Серж Саркисян 16 апреля примет участие в слушаниях специальной комиссии НС Армении

Следственная комиссия предоставит Сержу Саркисяну видеозапись слушаний с его участием

 

 

ЦИК Арцаха распределил мандаты депутатов НС нового созыва

 

 

Imagine, there’s no newsroom… От нового коронавируса к новой неопределённости


Арменпресс открывает двери перед армянскими СМИ диаспоры

 

 

Состоялась беседа патриарха Константинополя и президента Турции

Такого вопроса нет: пресс-секретарь МИД Армении о слухах о поддержке Турцией Армении

 

 

Армянский торт оказался в ряду национальных чешских брендов

 

 

У тигрицы из зоопарка в Бронксе диагностирован коронавирус. Deutsche Welle


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