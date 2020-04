Герои популярного анимационного сериала "Маша и Медведь" расскажут о самоизоляции и правилах гигиены в новых 3D-роликах, первый из них под названием "Чем заняться дома" выйдет в субботу на официальном канале мультсериала, сообщила пресс-служба компании Animaccord.

"Кроме того, компания Animaccord подготовила специальный ролик с фрагментами из самых популярных эпизодов мультсериала "Маша и Медведь", который рассказывает, как с пользой и комфортом для себя и близких проводить время дома в период пандемии", - сообщила пресс-служба.

Ролик "Оставайтесь дома" является частью глобальной акции создателей сериала "All in the Family" ("Когда все дома", по одноименному названию эпизода №32), который также включает образовательные постеры на тему гигиены, флешмоб "Спасибо врачам".

"Акцию "All in the Family" уже поддержали с запуском крупные телеканалы в разных странах мира, среди которых RAI, DeA Junior (Италия), Tiny Pop (Великобритания), Televisa (Мексика) и другие", - сообщила пресс-служба проекта.