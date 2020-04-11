Завет праздника Святого Воскресения содержит великий гуманизм  — послание президента Саркисяна

Президента Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю праздника Святого Воскресения Христова.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в послании говорится:

«Дорогие соотечественники в Армении, Арцахе и Диаспоре,





Поздравляю с Праздником Светлого Воскресения Христова!





Святая Пасха – один из величайших праздников нашей церкви и народа. В этом году мы отмечаем его в особенной ситуации, в условиях чрезвычайного положения.





Исходя из ситуации, наши молитвы и слова чествования, которые должны были прозвучать под сводами церквей и монастырей, сегодня звучат у наших семейных очагов.





Наши многообразные просьбы, которые традиционно в дни Святой Пасхи обращены к Богу, сегодня имеют одно содержание: здоровье и выздоровление всем больным, силы духа всем нам.





Слова благодарности и признательности, которые мы обычно обращаем к Богу, сегодня содержат сопровождающую просьбу: нашу благодарность врачам и медицинским работникам за их богоугодный и гуманный труд.





Завет праздника Святого Воскресения содержит великий гуманизм. Обратим же наши взоры друг к другу, и не будем избегать взглядов друг друга. Не зря говорится: помогай и найдёшь помощь. А помогать можно также, не оставляя в одиночестве. В наших молитвах мы просим у Бога покровительства и защиты нашим семьям, родным, нашей стране и народу. А наша страна – одна большая семья, семья всех нас.





В эти дни больше всего нуждаются в заботе и внимании люди старшего поколения и другие наши соотечественники, обладающие слабым здоровьем и находящиеся в уязвимой социальной ситуации. Мои мысли и чувства сегодня большей частью с ними. Будем сострадательны по отношению к ним, окажем помощь в их заботах.





Дорогие соотечественники,





Завет Святого Воскресения всегда объединял нас, воодушевлял, наделял нас силой и призывал к новым делам. Создавшаяся ситуация сложна, однако, не безвыходна. Тем не менее, мы не сможем успешно преодолеть нынешний и наступающие вызовы, если не будем едины, более бдительны, более организованы, более дисциплинированы и, конечно, более заботливы.





Будем здоровы телом и духом.





Да хранит нас всех Бог.





Христос Воскрес!





Благословенно Воскресение Христово!»