В Белоруссии подтвердили заражение коронавирусом у 301 медработника

Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник заявил, что в республике лабораторно подтвержден 301 случай инфицирования медицинских работников коронавирусом COVID-19, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"На сегодняшний момент лабораторно подтвержден 301 случай заражения медицинских работников. Там, где клиники были перепрофилированы (для приема инфицированных пациентов) заранее, меньше заражённых. Больше всего заболевших - Витебск и Минск, в других регионах - единицы", - заявил Караник на брифинге в субботу.