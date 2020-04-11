Третий чартерный рейс Москва-Ереван состоится 12 апреля

Третий чартерный рейс из московского аэропорта Домодедово в Ереван (WZ4323) будет выполняться авиакомпанией Red Vings 12 апреля в 15:40.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в Российской Федерации.

«Список граждан, возвращающихся в Армению чартерным рейсом, регулярно публикуется на странице в социальной сети Facebook на сайте посольства (@armembrus). Зарегистрированные граждане должны подойти к международному аэропорту Домодедово 12 апреля (в 12:00 часов) к регистрационному окну | 25 | - | 30 |, чтобы получить квитанцию и сдать багаж», - сообщает посольство.

Для возвращения в Армению приоритет был отдан гражданам Армении, которые прибыли в Москву из других городов для поездки в Армению, но не смогли уехать из-за отмены рейсов; гражданам РА, которые находятся в предоставленных посольством РА гостиницах; гражданам с маленькими детьми; нуждающимся в послеоперационном лечении; гражданам, находящимся в крайне тяжелых условиях (предоставивших письма-запросы по горячей линии посольства и / или [email protected] по электронной почте).

Граждане Армении, возвратившиеся в Армению, будут подвергаться 14-дневному обязательному карантинному режиму. Они будут переведены из аэропорта в специальную зону карантина.

Норайр Шогикян