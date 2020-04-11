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Третий чартерный рейс Москва-Ереван состоится 12 апреля

Третий чартерный рейс Москва-Ереван состоится 12 апреля

Третий чартерный рейс из московского аэропорта Домодедово в Ереван (WZ4323) будет выполняться авиакомпанией Red Vings 12 апреля в 15:40. 

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает посольство Армении в Российской Федерации.

«Список граждан, возвращающихся в Армению чартерным рейсом,  регулярно публикуется на странице в социальной сети Facebook на сайте  посольства (@armembrus). Зарегистрированные граждане должны подойти к международному аэропорту Домодедово 12 апреля (в 12:00 часов) к регистрационному  окну | 25 | - | 30 |, чтобы получить квитанцию и сдать багаж», - сообщает посольство.

Для  возвращения в Армению приоритет был отдан гражданам Армении, которые прибыли в Москву из других городов для поездки в Армению, но не смогли уехать из-за отмены рейсов; гражданам РА, которые  находятся в  предоставленных посольством РА  гостиницах; гражданам с  маленькими детьми; нуждающимся  в  послеоперационном лечении;    гражданам, находящимся  в крайне тяжелых условиях (предоставивших письма-запросы по  горячей линии посольства и / или [email protected] по электронной почте).

Граждане Армении, возвратившиеся в Армению, будут подвергаться 14-дневному обязательному карантинному режиму. Они будут переведены из аэропорта в специальную зону карантина.

 

 

 

 

 

 

 

Норайр Шогикян

 


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