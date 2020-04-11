Обсужден процесс реализации кредитных программ в нескольких сферах

В ходе совещания под председательством премьер-министра Никола Пашиняна был обсужден процесс реализации кредитных программ в системе государственного управления, здравоохранения и социальной сфере.

В частности, было доложено, что цель 3-й кредитной программы по модернизации государственного сектора, находящейся в процессе реализации с 2016 года, - внедрение системы электронного управления, а также инструментов оцифровки в сфере государственного управления, что будет способствовать повышению эффективности последнего. Программу планируется завершить в 2022 году. Из кредита в 21 млн долларов распределено 11 млн долларов, а в текущем году планируется реализовать программу на 8,3 млн долларов.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в рамках Программы профилактики и контроля заболеваний в сфере здравоохранения осуществляются мероприятия по строительству медицинских центров, пополнению технических средств, проведению скрининговых исследований в поликлиниках. В рамках программы планируется в ближайшее время подвести итоги конкурса на строительство медицинского центра Мартуни, после чего начнутся строительные работы.

В рамках реализуемой в сфере труда и социальных вопросов кредитной программы в республике строятся интегрированные центры. Уже построено 27 подобных центров, работы по строительству 11 центров находятся в процессе. Еще 25 центров будут построены до 2023 года.

Премьер-министр отметил важность эффективной реализации кредитных программ и дал конкретные поручения.