Родильный дом МЦ «Сурб Аствацамайр» может принять около 150 пациентов с Covid-19

Родильный дом медицинского центра «Сурб Аствацамайр» («Св.Богоматерь»), перепрофилированный для пациентов с новым типом коронавируса, может принять около 150 пациентов.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил глава Ереванского оперативного штаба, координирующего действия по предотвращению заражения, заместитель мэра столицы Сергей Арутюнян.

«В юрисдикции мэрии Еревана нет отдельного изолятора для нового типа коронавируса. Мы выделили только родильное отделение медицинского центра «Сурб Аствацамайр», которое было перепрофилировано в инфекционный центр, который будет бороться с лечением тяжелых и среднетяжелых пациентов с новым типом коронавируса», - сказал Арутюнян.

Медицинские учреждения Армении, занимающиеся больными коронавирусной инфекцией: Норкская инфекционная больница, Ортопедический институт, Госпиталь полиции, Медицинский центр «Сурб Аствацамайр», Здание родильного дома, Медицинский центр «Сурб Григор Лусаворич», а также Медицинский центр Арташата, Инфекционная больница Ванадзора, отдельное здание Капанского медицинского центра.

На состоявшемся 11 апреля заседании Комиссии, координирующей работу по предотвращению распространения коронавируса в Республике Армения, было предложено продлить чрезвычайное положение еще на 30 дней, сохранив существующие ограничения на передвижение, общественный транспорт и межрегиональные передвижения, о графике которых будут соответствующие решения Коменданта.

Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:30 чаов 16 марта 2020 года до 17:00 часов 14 апреля 2020 года. В стране действует строгий режим ограничения.

В Армении зарегистрировано 13 случаев смерти.