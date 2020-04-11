Число подтвержденных случаев коронавирусного заражения в Армении достигло 977

Число людей, зараженных коронавирусом в Армении, увеличилось на 11, достигнув 977.

Как передает Арменпресс, об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«На данный момент у нас 977 подтвержденных случаев коронавируса», - сказал премьер-министр.

Премьер следит за цифрами в онлайн-режиме. Однако эти цифры будут отражены в статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения, которая будет опубликована 12 апреля. Еще утром 11 апреля была опубликована цифра 966 человек.

На состоявшемся 11 апреля заседании Комиссии, координирующей работу по предотвращению распространения коронавируса в Республике Армения, было предложено продлить чрезвычайное положение еще на 30 дней, сохранив существующие ограничения на передвижение, общественный транспорт и межрегиональные передвижения, о графике которых будут соответствующие решения Коменданта. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:30 чаов 16 марта 2020 года до 17:00 часов 14 апреля 2020 года. В стране действует строгий режим ограничения.

В Армении зарегистрировано 13 случаев смерти.

Премьер-министр отметил, что в настоящее время средний возраст граждан, умерших от коронавирусной болезни, составляет 76,2 года, а средний возраст пациентов - 42 года, что подтверждает информацию о том, что коронавирус опасен для пожилых людей.

Норайр Шогикян