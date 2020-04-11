На Украине смертность от коронавируса составила 2,9%

Смертность от коронавируса на Украине составляет 2,9%, заявил на брифинге в субботу главный санитарный врач страны, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

По последним данным миндрава, число инфицированных коронавирусом на Украине за сутки возросло на 308, всего заболели 2511 человек, 73 умерли, 79 выздоровели.

"Всего госпитализированы с начала эпидемии коронавирусного заболевания 1017 человек, из них 42 ребенка. В данный момент на аппаратах искусственной вентиляции легких, то есть с тяжелым течением болезни, находится 45 человек… Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч человек составляет 6.0, показатель летальности в данный момент составляет 2,9%", - сказал Ляшко.