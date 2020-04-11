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45 учащихся – граждан Армении, вернулись на родину через территорию Грузии

45 учащихся – граждан Армении, вернулись на родину через территорию Грузии

Прибывшие  в  Тбилиси из США  и Израиля  35 школьников и 10 студентов – граждан Армении, вернулись на родину.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщил  официальный сайт посольства  Армении в  Грузии    в Facebook. 

В результате переговоров с грузинскими властями 10 апреля стало возможным перевезти 35 школьников и 10 студентов, прибывших в Тбилиси соответственно из США и Израиля. Благодаря специальному разрешению посольства, два автобуса из Армении смогли въехать на территорию Грузии и успешно транспортировать граждан Армении через коридор в Марнеульском районе, который считается зоной, находящейся на строгом карантине, в сопровождении патрульной полиции», - говорится в сообщении.

Посольство Республики Армения в Грузии координировало приезд граждан Республики Армения в Тбилиси, их прием и  последующий переезд из  аэропорта до   на контрольно-пропускной пункт Баграташен. Между посольством и грузинской стороной было достигнуто предварительное соглашение о том, что из-за введенного в Грузии чрезвычайного положения и общего карантина следует исключить любые контакты между гражданами Армении, прибывшими в Грузию из-за границы, и представителями посольства Армении.

Молодые люди, вернувшиеся в Армению, являются учащимися, которые уехали за границу для обучения в различных учебных заведениях США и Израиля, образование которых было прервано из-за распространения коронавирусной инфекции. Среди них бенефициары американской программы Flex.

 

Норайр Шогикян


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