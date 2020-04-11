Министр обороны РА и посол России ознакомились с работами мобильной лаборатории

11 апреля министр обороны Республики Армения Давид Тоноян и Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин ознакомились с деятельностью мобильной лаборатории по исследованию выявленной в Ереване инфекции Covid-19.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Армении, глава оборонного ведомства побеседовал с сотрудниками передвижной лаборатории, изучили результаты отбора проб, в предварительно продезинфицированной лаборатории поинтересовался ее возможностями.

Мобильная лаборатория была доставлена из России в Армению в рамках договоренности, достигнутой между министрами обороны двух стран.

Специалисты Вооруженных сил России находятся в Армении с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и организации противоэпидемических мероприятий, а также передачи армянским партнерам своего опыта и знаний в этой области. Офицеры Военно-медицинского управления Вооруженных сил РА вместе со своими российскими коллегами уже проводят лабораторные испытания, проводят учения, обсуждают вопросы организации текущей работы.

Мобильная исследовательская лаборатория Covid-19, доставленная в Армению, может проводить исследования в любом месте и в самых сложных погодных условиях, обеспечивая 99-процентную точность проведенных проверок.