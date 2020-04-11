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Министр обороны РА и посол России ознакомились с работами мобильной лаборатории

Министр обороны РА и посол России ознакомились с работами мобильной лаборатории

11 апреля министр обороны Республики Армения Давид Тоноян и Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин ознакомились с деятельностью мобильной лаборатории по исследованию выявленной  в Ереване инфекции Covid-19.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства   обороны Армении, глава  оборонного ведомства побеседовал с сотрудниками передвижной лаборатории, изучили результаты отбора проб, в предварительно продезинфицированной лаборатории поинтересовался ее  возможностями.

Мобильная лаборатория была доставлена  из России в Армению в рамках договоренности, достигнутой между министрами обороны двух стран.

Специалисты Вооруженных сил России находятся в Армении   с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и организации противоэпидемических мероприятий, а также передачи   армянским партнерам  своего опыта и знаний в этой области. Офицеры Военно-медицинского управления Вооруженных сил РА вместе со своими российскими коллегами уже проводят лабораторные испытания, проводят учения, обсуждают вопросы организации текущей работы.

Мобильная исследовательская лаборатория Covid-19, доставленная  в Армению, может проводить исследования в любом месте и в самых сложных погодных условиях, обеспечивая 99-процентную точность проведенных проверок.

 

 

 

 

 

 

 

 


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