Время в Ереване: 11:07:36,   11 Апрель

Будет ограничено участие граждан в мероприятиях 24 апреля, 8 и 9 мая

Будет ограничено участие граждан в мероприятиях 24 апреля, 8 и 9 мая

В целях   предотвращения распространения коронавируса будет ограничено участие граждан в предстоящих 24 апреля, 8 и 9 мая мероприятиях по  поминовению жертв Геноцида армян,   в ознаменование освобождения Шуши и Дня победы в Великой Отечественной войне. 

Как  передает Арменпресс, об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook сообщил  премьер-министр РА Никол  Пашинян.

«В течение предстоящего месяца у нас есть  памятные даты:  24 апреля день памяти  жертв Геноцида армян, 8 и 9 мая  предстоит  празднование славных дат — освобождение Шуши и День победы в Великой Отечественной войне. Участие граждан в этих мероприятиях должно быть ограничено. Если мы допустим участие в обычном порядке, у нас случится  неконтролируемая вспышка коронавируса. 24 апреля, 8 и 9 мая состоятся только церемониальные  мероприятия, массовых мероприятий не будет», - сказал Никол  Пашинян.

Премьер-министр попросил граждан подойти к этим решениям с пониманием.

На состоявшемся 11 апреля заседании Комиссии, координирующей работу по предотвращению распространения коронавируса в Республике Армения,   было предложено продлить чрезвычайное положение еще на 30 дней,   сохранив существующие ограничения на передвижение, общественный транспорт и межрегиональные передвижения, о графике которых будут соответствующие решения  Коменданта. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с с 18:30 часов  16 марта 2020 года до 17:00 часов 14 апреля 2020 года. В стране действует строгий режим ограничения.

По состоянию на 11:00 часов  11 апреля общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении составляет 966, зарегистрировано  13 случаев смерти. 6484 теста дали отрицательный результат. Число пациентов, выздоровевших от коронавируса, увеличилось на 24, и общее число излечившихся составило  173 человек. На данный момент лечение получают 780 пациентов.

 

Норайр Шогикян

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации