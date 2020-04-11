Будет ограничено участие граждан в мероприятиях 24 апреля, 8 и 9 мая

В целях предотвращения распространения коронавируса будет ограничено участие граждан в предстоящих 24 апреля, 8 и 9 мая мероприятиях по поминовению жертв Геноцида армян, в ознаменование освобождения Шуши и Дня победы в Великой Отечественной войне.

Как передает Арменпресс, об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«В течение предстоящего месяца у нас есть памятные даты: 24 апреля день памяти жертв Геноцида армян, 8 и 9 мая предстоит празднование славных дат — освобождение Шуши и День победы в Великой Отечественной войне. Участие граждан в этих мероприятиях должно быть ограничено. Если мы допустим участие в обычном порядке, у нас случится неконтролируемая вспышка коронавируса. 24 апреля, 8 и 9 мая состоятся только церемониальные мероприятия, массовых мероприятий не будет», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр попросил граждан подойти к этим решениям с пониманием.

На состоявшемся 11 апреля заседании Комиссии, координирующей работу по предотвращению распространения коронавируса в Республике Армения, было предложено продлить чрезвычайное положение еще на 30 дней, сохранив существующие ограничения на передвижение, общественный транспорт и межрегиональные передвижения, о графике которых будут соответствующие решения Коменданта. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с с 18:30 часов 16 марта 2020 года до 17:00 часов 14 апреля 2020 года. В стране действует строгий режим ограничения.

По состоянию на 11:00 часов 11 апреля общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении составляет 966, зарегистрировано 13 случаев смерти. 6484 теста дали отрицательный результат. Число пациентов, выздоровевших от коронавируса, увеличилось на 24, и общее число излечившихся составило 173 человек. На данный момент лечение получают 780 пациентов.

Норайр Шогикян